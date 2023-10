Merry Christmas! Weiße Weihnachten? Das sagen die Wetterdienste! Kärnten - Frau Holle ist am vierten Adventwochenende wieder unterwegs und schüttelt auch über Kärnten ihre Kissen aus. Viele Kärntner fragen sich schon, ob uns heuer weiße Weihnachten erwarten werden. Die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) hat aus diesem Grund ungefähre Prognosen erstellt. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (240 Wörter) © 5min.at

Ob die Kärntner heuer wohl weiße Weihnachten erwarten? Laut der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) nahm die Wahrscheinlichkeit auf Schnee zu Heiligabend in den letzten Jahren aufgrund des Klimawandels ab. “Besonders in den 60er Jahren lag zu Weihnachten häufig Schnee, in Klagenfurt war es damals sogar jedes Jahr weiß”, heißt es aus der UWZ. Die Klagenfurter durften sich auch voriges Jahr immerhin über 14 cm Altschnee zu Weihnachten freuen.

Erwarten uns heuer weiße Weihnachten?

Nun, wie sieht die Prognose für heuer aus? “Für Heiligabend gibt es zwar noch einige Unsicherheiten, die Modelle deuten aber eher auf überdurchschnittliche Temperaturen hin, mit Höchstwerten zwischen etwa 4 und 11 Grad”, so die UWZ hinsichtlich der zu erwartenden Temperaturen. Demnach könnte es zu Weihnachten relativ “warm” werden. “In den meisten Landeshauptstädten wird es nach derzeitigem Stand also nicht für weiße Weihnachten reichen, nur in Klagenfurt könnte sich eine dünne Schneedecke bis Heiligabend halten”, prognostiziert der Wetterdienst. Eine Schneedecke in Klagenfurt wurde mit 40-prozentiger Wahrscheinlichkeit dokumentiert.

Wetterkarte zeigt Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten

“Weiße Weihnachten in den Niederungen sind generell selten. Allgemein spielt dabei die Seehöhe eine wichtige Rolle: Ab einer Höhe von etwa 500 m liegt die Wahrscheinlichkeit im Mittel bei 40 Prozent, in 800 m Höhe bei 70 Prozent und ab 1.200 m über 90 Prozent”, verlautet die UWZ. Die unten stehende Karte zeigt die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten in ganz Kärnten.