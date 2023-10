Anmeldung bis zum 20. Februar Junge Ideen für Villach: Jugendrat wird neu gewählt Villach - Der Villacher Jugendrat wird alle zwei Jahre gewählt. Interessierte Kandidaten mit Ideen, wie die Stadt in nächster Zukunft aussehen und ticken soll, können sich ab sofort bis 20. Februar melden. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (233 Wörter) © Stadt Villach/Karin Wernig

Der Villacher Jugendrat besteht aus 17 Mitgliedern und wird im kommenden Jahr, also 2023, wieder neu gewählt. Mögliche Kandidatinnen und Kandidaten können sich ab sofort im Jugendzentrum informieren und sich dort bis 20. Februar melden.

“Nehmen die Anliegen sehr ernst”

„Villach nimmt in Sachen Mitbestimmung der Jugend landesweit eine Vorreiterrolle ein, weil die engagierten Mädchen und Burschen der Stadtregierung beratend zur Seite stehen“, sagt Jugendreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser. Seit bald 25 Jahren bringen die jungen Menschen ihre eigenen Ideen konstruktiv ins Villacher Stadtleben ein. Sandriesser: „Unser Jugendrat ist an der demokratischen Einbindung und der Mitgestaltung seiner Stadt höchst interessiert. Wir nehmen die Anliegen der Mädchen und Burschen sehr ernst und binden sie in verschiedenste Themenbereiche aktiv mit ein!“

Kandidaturen bitte ab sofort

Der Villacher Jugendrat arbeitet eng mit dem Jugendbüro der Stadt zusammen und wirkt überall mit: Von der Arbeit im Jugendzentrum bis zur Organisation von mehr als 200 Veranstaltungen und kostenlosen Workshops pro Jahr. „Der Trendsporttag, das Silbersee Opening oder das Fest der Vielfalt sind nur ein paar Events, die gemeinsam organisiert werden“, sagt Sandriesser.

Wer sich für die kommende Jugendrats-Wahl im März 2023 als Kandidatin oder Kandidat aufstellen lassen möchte, kann sich ab sofort im Jugendzentrum melden. Die Wahl findet dann vom 6. bis zum 10. März 2023 an allen Villacher Schulen und im Jugendzentrum statt. Am 11. März gibt es eine Wahlparty mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses.