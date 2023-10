FPÖ kritisiert Entscheidung Uni streicht Feiertag: 10. Oktober für Studenten nicht mehr frei Klagenfurt - Die Alpen-Adria-Universität hat kürzlich beschlossen, dass der 10. Oktober künftig nicht mehr als "vorlesungsfreier Tag" gelten soll. Für die Kärntner FPÖ ein absolutes No-Go, da es "ein Tag der Wertevermittlung und der Erinnerung an ein einzigartiges Ereignis der europäischen Geschichte" sei. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (300 Wörter) © Bettina Nikolic

Den Beschluss der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, den 10. Oktober nicht mehr als Feiertag für Studierende anzusehen, können FPÖ-Kärnten Chef Erwin Angerer und FPÖ-Bildungssprecherin Elisabeth Dieringer-Granza deshalb nicht nachvollziehen: „Die Alpen-Adria-Universität ist eine Institution, die für Wissensvermittlung steht. Diesem Anspruch sollte sie gerecht werden, indem sie die Werte und die Geschichte des eigenen Landes hochhält, anstatt diese mit Füßen zu treten.“

Begründung oder Ausrede?

Die Begründung, dass internationale Studierende den Landesfeiertag nur schwer verstehen würden, ist für Dieringer-Granza in diesem Zusammenhang mehr als unverständlich: „Es war schon immer die Aufgabe der Lehre, dieses Bewusstsein zu schaffen.“ Auch Angerer sieht darin nur eine fadenscheinige Ausrede: „Offensichtlich laufen im Hintergrund Bestrebungen dazu, den Kärntner Landesfeiertag abzuschaffen oder seine Bedeutung zumindest nachhaltig zu untergraben. Warum sonst sollte ein so wichtiger und geschichtsträchtiger Feiertag für Kärnten auf einmal kritisch hinterfragt werden?“, fragte Angerer.

“Kärntner Werte verinnerlichen”

„Wir brauchen in Kärnten – insbesondere in den Bildungseinrichtungen – ein klares Bekenntnis zur Kärntner Geschichte, zum Abwehrkampf und zur Volksabstimmung. Denn ohne Abwehrkampf hätte es auch keine Volksabstimmung gegeben“, betonte der FPÖ-Chef, der ein klares Bekenntnis der Kärntner Politik zum 10. Oktober verlangt.

„Leider macht die links-linke Meinungsmache auch vor den Kärntner Bildungseinrichtungen nicht halt. Ganz im Gegenteil. Die Institution der Hochschülerschaft wird dafür missbraucht, diese Ideologie schnellstmöglich massentauglich zu machen“, kritisiert die FPÖ-Bildungssprecherin. “Es hat auch gute Gründe, warum die Kärntner Bildungseinrichtungen am 10. Oktober geschlossen sind. An unserem Landesfeiertag haben alle Schüler und Studenten die Möglichkeit, die Kärntner Geschichte bei den landesweiten Feierlichkeiten hautnah zu erleben und die Kärntner Werte zu verinnerlichen. Das soll auch in Zukunft so bleiben“, fordern Angerer und Dieringer-Granza abschließend.