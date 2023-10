Let it snow! Schnee­flocken: Wie sie entstehen & ob sie wirklich einzigartig sind Kärnten - Schneeflocken: Die schönen Schneekristalle in Sternform verzaubern den Wintern immer wieder aufs Neue. Für gewöhnlich sagt man ja, jede einzelne Schneeflocke ist einzigartig - Stimmt das auch wirklich so? von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (203 Wörter) © Pexels / Egor Kamelev

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) haben ein Posting ganz der wunderschönen Schneeflocke gewidmet. Es heißt ja, dass jede Schneeflocke einzigartig ist – Stimmt das auch wirklich? Schauen wir uns mal an, wie der bezaubernde Schneekristall überhaupt entsteht.

Schneeflocken bilden sich aus Wassertröpfchen und Staubteilchen

“Für die Bildung von Schneeflocken braucht es ausreichend Luftfeuchtigkeit, eine Temperatur unter 0 Grad und Staubteilchen”, schildert die ZAMG. Wassertröpfchen gefrieren in der Wolke an Staubteilchen, den Aerosolen, sodass winzige Eiskristalle entstehen. In weiterer Folge gefrieren an den Ecken der Eiskristalle noch mehr Wasserteilchen: Die Kristalle wachsen und eine Schneeflocke entsteht. Wenn die Schneeflocke dann schwer genug ist, fällt sie aus der Wolke und es schneit.

Sind Schneeflocken nun wirklich einzigartig?

“Die Form der Kristalle ist in erster Linie abhängig von der Temperatur”, lautet die Erklärung der ZAMG. Bei -15 Grad sollen sich die schönsten Schneekristalle in klassischer Sternform bilden. “Da die Bedingungen bei der Entstehung der Kristalle nie gleich sind und sich ein Eiskristall von 1 mm Durchmesser aus rund 100 Trillionen Wassermolekülen zusammensetzt, geht man davon aus, dass jede Schneeflocke einzigartig ist”, schildert die ZAMG in dem Posting.