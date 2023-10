Zum 50-jährigen Jubiläum Überraschung zur Weihnachts­feier: Klagenfurter Firma bekommt Stadtwappen Klagenfurt - Zum 50-jährigen Bestehen wurde der renommierten Klagenfurter Anwaltskanzlei von Bürgermeister Christian Scheider das Recht zur Führung des Stadtwappens verliehen. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (258 Wörter) Bürgermeister Christian Scheider, Vizebürgermeister Mag. Philipp Liesnig, Stadträtin Sandra Wassermann und GR Mag. Manfred Jantscher überreichten der Rechtsanwaltskanzlei Fink + Partner das Klagenfurter Stadtwappen. © StadtKommunikation/Hude

Eine ganz besondere Überraschung haben Bürgermeister Christian Scheider, Vizebürgermeister Philipp Liesnig, Stadträtin Sandra Wassermann und Gemeinderat Manfred Jantscher am Freitag der Rechtsanwaltskanzlei Fink + Partner bei ihrer Weihnachtsfeier vorbeigebracht.

Alteingesessen und renommiert

„Aufgrund des 50-jährigen Bestehens dieser alteingesessenen und renommierten Klagenfurter Anwaltskanzlei freut es mich, im Namen der Landeshauptstadt der Rechtsanwaltskanzlei Fink + Partner das Recht zur Führung des

Klagenfurter Stadtwappens zu verleihen“, gratulierte Scheider. Die heutige Rechtsanwaltskanzlei Fink + Partner wurde im Jahr 1972 von Dr. Gerhard Fink an der Adresse Heuplatz 2 gegründet. Dr. Gerhard Fink hat während seiner Anwaltstätigkeit immer wieder auch Konzipienten ausgebildet. Im Jahr 1990/91 erfolgte die Übersiedelung der Kanzlei in die Bahnhofstraße 5, an der sie sich auch heute noch befindet.

Die Geschichte der Firma

Im Laufe der Jahre ist die Kanzlei mit weiteren Kanzleipartnern sukzessive erweitert worden. 1996 wurde die Partnerschaft mit dem Sohn von Doktor Fink, Bernhard Fink, erweitert, der ebenfalls Konzipient seines Vaters war. Heute besteht sie aus sechs Rechtsanwälten, auch eine Zweigniederlassung in Villach wird unterhalten. Insgesamt arbeiten derzeit in der Rechtsanwaltskanzlei Fink + Partner, einschließlich der drei Rechtsanwaltsanwärterinnen 14 Personen. Die Kanzlei Fink + Partner ist in nahezu allen Rechtsbereichen vom Arbeitsrecht, Ehe- und Familienrecht, Bankenrecht über das Erbrecht, Gesellschaftsrecht, Insolvenzrecht bis hin zum Verwaltungs- und Verfassungsrecht tätig. Die Spezialgebiete umfassen das Wirtschaftsrecht, das Vertragsrecht, Straf- und Verwaltungsrecht sowie allgemeine zivilrechtliche Angelegenheiten. Darüber hinaus übernimmt die Kanzlei Fink + Partner auch Verantwortung in der Standesvertretung. Bernhard Fink war von 2006 bis 2020 Vizepräsident der Rechtsanwaltskammer Kärnten und ist seit 2017 auch Vizepräsident der österreichischen Rechtsanwaltskammer(ÖRAK).