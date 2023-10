Beste Österreicherin

Tolle Leistung: Steirerin Cornelia Hütter holt sich den 5. Platz

Steiermark - In der zweiten Abfahrt in St. Moritz holt sich die Steirerin Cornelia Hütter den fünften Platz. Die gebürtige Grazerin führt als beste Österreicherin ein starkes mannschaftliches Ergebnis an.

