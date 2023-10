Baustart 2023 Ultra­schnelles Inter­net: Grazer Ge­meinde be­kommt Glasfaser-Netz Lieboch - In der Marktgemeinde Lieboch startet der Vollausbau der Glasfaser-Infrastruktur mit 2023. Die Energie Steiermark investiert 8,3 Millionen Euro in den Ausbau und ermöglicht somit den Anschluss von bis zu 3.200 Nutzungseinheiten vor Ort. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (267 Wörter) Martin Graf (Energie Steiermark), Bürgermeister Stefan Helmreich (Marktgemeinde Lieboch) und Christian Purrer (Energie Steiermark) © Energie Steiermark

Glasfaser ist ein wichtiger Faktor, um auch in Zukunft als wettbewerbsfähiger und zukunftssicherer Wirtschaftsstandort wahrgenommen zu werden. Im Gegenteil zu 5G oder VDSL werden bei FTTH (fiber to the home) die Daten direkt über Glasfaser bis zum Endgerät der Kunden geliefert. Für den Ausbau werden nun Leerverrohrungs-Netze der Gemeinde Lieboch übernommen. Voraussichtlich können die ersten Anschlüsse bereits im 1. Quartal 2023 aktiviert werden. Die Energie Steiermark investiert 8,3 Millionen Euro in den Ausbau und ermöglicht somit den Anschluss von bis zu 3.200 Nutzungseinheiten vor Ort.

Glaserfaser-Internet ein Win-Win für die Bürger

„Als regionaler Partner können wir Verlässlichkeit und Kompetenzen im Bau und Betrieb von leistungsstarken, sicheren Infrastruktur-Netzen vereinen. Der flächendeckende Ausbau ist ein Gewinn für Bevölkerung und Unternehmen und bringt die Marktgemeinde Lieboch auf einen leistungsstarken Weg in die Digitale Zukunft“, so das Energie Steiermark Vorstands-Duo Christian Purrer und Martin Graf. „Ultraschnelles Glasfaser-Internet ist ein Win-Win für die Bürger und auch die Wirtschaftstreibenden in der Marktgemeinde. Wir freuen uns auf eine gute, zukunftsweisende Partnerschaft“, so Bürgermeister Stefan Helmreich.

Was sind die Vorteile eines Glasfaser-Anschlusses?

Eine gute Internetanbindung ist heute wichtig, für viele Bereiche des Lebens: Im Home-Office ohne Unterbrechungen arbeiten, uneingeschränkt im Internet kommunizieren und lernen und störungsfreier Betrieb von intelligenten Haushaltsgeräten und Sicherheitseinrichtungen. Mit der Energie Steiermark kommt eine gigabitfähige Glasfaserleitung direkt bis ins Haus. Das ermöglicht moderne Breitband-Datenübertragung mit garantierten Bandbreiten für Download und Upload. Glasfaser-Internet ist ideal für alle Internetanwendungen auf mehreren Geräten gleichzeitig. Und das für die nächsten Jahrzehnte.