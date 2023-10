"Wird uns immer in Erinnerung bleiben" Nachruf: Klagenfurter Sprint­legende ist verstorben Klagenfurt - Eine heimische Leichtathletik-Ikone ist von uns gegangen: Elmar Kunauer ist am Samstag, dem 17. Dezember 2022, in den frühen Morgenstunden verstorben. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (224 Wörter) © Pexels / SİNAN ÖNDER

“Er war einer der Größten des Klagenfurter Leichtathletik-Clubs (KLC) und dominierte die österreichische Sprintszene”, verabschieden sich die Vereinsmitglieder in einem berührenden Nachruf von Elmar Kunauer, der am frühen Samstagmorgen, dem 17. Dezember 2022, für immer von uns gegangen ist.

Große sportliche Karriere

Höhepunkte seiner sportlichen Karriere waren der österreichische Rekord im Jahre 1960 im Rahmen eines Länderkampfes im Klagenfurter Wörtherseestadion über 100 Meter und seine Spitzenleistung im Letzigrund Stadion in Zürich über 200 Meter. Damit qualifizierte sich der damals 20-Jährige für die Olympischen Spiele in Rom. Sein Sprintrekord hielt in Kärnten über 40 Jahre lang und konnte erst im Jahr 2003 verbessert werden.

Aber auch nach seiner Karriere hielt der gebürtige St. Pauler, der seine ersten sportlichen Spuren im Klagenfurter Lerchenfeld Gymnasium hinterlassen hatte, der Leichtathletik die Treue. In seinen Funktionen als KLC-Obmann, KLC-Präsident, KLV-Vizepräsident und KLV-Kampfrichterreferent brachte er seine Expertise ein. In den letzten Jahren erfreute er sich über den großen Zulauf in der Leopold Wagner Arena und vor allem an den Sprintleistungen seines „Nachfolgers“, wie er Sprintshootingstar Lukas Pullnig gerne nannte.

“Wird uns immer in Erinnerung bleiben”

“Als Sportler, Ehrenpräsident, aber vor allem als Mensch wird uns Elmar immer in Erinnerung bleiben. Unser aufrichtiges Beileid gilt seiner Frau Renate und der gesamten Familie”, betonen die Vertreter des Klagenfurter Leichtathletik-Clubs abschließend.