Kufenflitzer aufgepasst: Liezener Eis­lauf­platz startet heute den Betrieb Liezen - Gute Nachrichten für die Liezener Eislauf-Fans: Am heutigen Samstag, dem 17. Dezember, startet der Eislaufbetrieb des Liezener Eislaufplatzes. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (89 Wörter) SYMBOLFOTO © Pexels / Pavel Danilyuk

Der Eislaufplatz in Liezen eröffnet am heutigen Samstag, dem 17. Dezember. Die Liezener Kufenflitzer können sich demnach ab heute am Eis austoben. Neu im Programm ist die “Eventgastro am Eislaufplatz”, die für die Verpflegung der Gäste sorgt. Wer einmal keine Schlittschuhe mit hat, kann sich vor Ort, welche um 2,10 Euro ausborgen. Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr können kostenlos am Liezener Eislaufplatz mit ihren Kufen flitzen. Alle Preise findest du hier.