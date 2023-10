Supermarkt-Rechnungen belegen es

Krasser Unterschied zum Vorjahr: Lebensmittel werden immer teurer

Kärnten - Ein jeder muss Lebensmitteleinkäufe tätigen. Doch wenn man im Anschluss einen Blick auf den Kassenzettel wirft, vergeht einem der Appetit schnell wieder. Immer weiter klettern die Preise für Fleisch, Milch und Obst in die Höhe. "Man sehe sich die Preisentwicklung bei den Semmeln an", wendet sich auch 5 Minuten Leserin Paula kürzlich an uns.