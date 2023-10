Rotjacken sind bereit Heimspiel gegen die Puster­taler Wölfe steht an Klagenfurt - Der EC-KAC trifft am Sonntag, dem 18. Dezember 2022, in seinem vierten Heimspiel in Folge auf den HC Pustertal Wölfe. Aber aufgepasst: Spielbeginn ist diesmal bereits um 13 Uhr. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (321 Wörter) EC KAC vs. HC Pustertal © Foppa Iwan - HC Pustertal

Aktuell fehlen dem EC-KAC noch fünf Punkte auf Tabellenrang sechs, welcher im Februar die direkte Playoff-Qualifikation bedeuten würde. Am vergangenen Wochenende holten die Klagenfurter einen toll erkämpften 3:2-Sieg nach einer Verlängerung gegen Salzburg, dem zwei Tage später und nach eher kraftlosem Auftritt ein 1:3-Verlust gegen die Pioneers Vorarlberg folgte. Insgesamt hat der Rekordmeister sechs seiner jüngsten acht Heimspiele in der Heidi Horten-Arena gewonnen, darunter auch das letzte Aufeinandertreffen mit dem HC Pustertal Wölfe. Diese konnten in ihrer zweiten Saison in der win2day ICE Hockey League bislang noch nicht an die hervorragende Premierenspielzeit anschließen: Die Südtiroler holten in 26 Partien nur neun Siege und rangieren damit aktuell lediglich auf dem elften Tabellenplatz, also außerhalb des Pre-Playoff-Bereichs des Rankings. Im Verlauf der letzten zehn Runden fuhren die Gelb-Schwarzen nur zwei Erfolge ein.

Elf Spieler stehen nicht zur Verfügung

Jedoch werden dem EC-KAC diesmal zumindest elf Spieler nicht zur Verfügung stehen: Neben den sechs Verletzten Jesper Jensen Aabo, Lukas Haudum, Thomas Koch, Johannes Bischofberger, Samuel Witting und Daniel Obersteiner, fehlen fünf Akteure aufgrund ihrer Einsätze bei U20-Weltmeisterschaften. Noch fraglich ist außerdem der Einsatz von Rihards Bukarts, der mit dem lettischen A-Nationalteam am frühen Samstagnachmittag in Bratislava gegen die Slowakei antritt. Das Sextett der erkrankten Spieler konnte hingegen ins Eistraining zurückkehren und ist somit wieder einsatzfähig.

Neuzugang Mike Zalewski gibt sein Debüt

Zu ihren Debüts in der Kampfmannschaft des EC-KAC kommen neben Neuzugang Mike Zalewski voraussichtlich zwei Kräfte aus dem Future Team: In seinem vierten Jahr beim Klub Verteidiger Neal Unterluggauer (20) sowie Eigenbau-Mittelstürmer Tobias Piuk (18). Erstmals in dieser Saison wieder in der ICE im Einsatz wird zudem Marcel Witting sein. „Ich habe vorerst keine großen Erwartungen, ich bin einfach nur froh, hier in Klagenfurt zu sein, und hoffe, meiner neuen Mannschaft gleich von Beginn an helfen zu können”, meint Zalewski.