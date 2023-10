Bestand nicht gesichert

WWF: "In Öster­reich gibt es noch immer zu wenig Wölfe"

Kärnten - In der Schweiz darf der Wolf jetzt nach einer Gesetzesänderung in der Zeit von 1. September bis 31. Dezember bejagt werden. Eine Regelung, die sich auch die Bauernvertreter in Kärnten wünschen würden. Auch Landesrat Martin Gruber (ÖVP) glaubt, wie berichtet, nur durch Abschuss den Bestand der Wölfe regulieren zu können. Doch eine Lockerung der Schutzbestimmungen sind in der EU noch nicht in Sicht, denn es gibt in Österreich noch immer zu wenig Wölfe, der Bestand ist noch immer nicht gesichert, schätzt man in der Tierschutzorganisation WWF.

von Manfred Wrussnig