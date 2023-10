Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr Winter-Checks des Landes: Über 5.600 Autos wurden über­prüft Kärnten - Die niedrigen Temperaturen und die Niederschläge können derzeit besonders abends und in der Nacht zu rutschigen Straßenverhältnissen führen. Umso wichtiger ist es, dass die Fahrzeuge gut gewartet sind. Deshalb hat das Land Kärnten in Zusammenarbeit mit dem ÖAMTC auch heuer wieder rechtzeitig vor dem Winterstart einen kostenfreien Winter-Check für das Auto angeboten. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (166 Wörter) © Büro LR Schuschnig

Einen Monat lang konnte jeder an allen ÖAMTC-Stützpunkten in Kärnten sein Auto bei einem 20-minütigen Sicherheits-Check überprüfen lassen. „Wir wollen damit das Unfallrisiko in der kalten Jahreszeit senken und vor allem vermeidbare Unfälle verhindern“, wie Verkehrssicherheitslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) betont. Auch Pannen, wie etwa durch eine entleerte Batterie, sollen vermieden werden.

Über 5.600 Autos wurden überprüft

Die erfreuliche Bilanz der Aktion zeigt, dass viele Kärntner Autofahrer das Angebot heuer nutzten. „Die Zahl der überprüften Autos hat sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt“, betont Schuschnig. Insgesamt wurden 5.661 Fahrzeuge auf ihre Wintertauglichkeit hin überprüft, 4.227 defekte Glühlampen wurden ersetzt. Zudem wurden 9.196 Liter an Scheibenwaschflüssigkeit mit Frostschutz nachgefüllt. „Jede einzelne Fahrzeugüberprüfung macht unsere Straßen sicherer und reduziert Gefahrenpotenziale und Unfälle. Ich bedanke mich bei jedem, der mit der einer Überprüfung einen Beitrag leistet“, so der Verkehrssicherheitslandesrat. Die Aktion soll auch im kommenden Jahr wieder durchgeführt werden, wie der Landesrat ankündigt.