Samstagabend

Stromausfall in 700 Kärntner Haus­halten: "Arbeiten an der Behebung"

Arnoldstein - Black-Out-Feeling in Arnoldstein: In der Gemeinde fiel am Samstagnachmittag plötzlich der Strom aus, wie eine Leserin berichtet. In rund 700 Haushalten war es kurzzeitig dunkel.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (82 Wörter)