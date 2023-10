Männer meldeten sich bei Polizei Taxi­fahrerin von Fahr­­gast ge­­schlagen: "Das war doch alles ganz anders" Gersdorf an der Feistritz - Samstagfrüh zeigte eine 48-jährige Taxilenkerin an, von einem unbekannten Fahrgast attackiert worden zu sein - wir haben berichtet. Er sowie seine drei Freunde flüchteten nach dem Vorfall. Nun meldeten sich die vier jungen Männer bei der Polizei, sie behaupten: "Das war doch alles ganz anders." von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (136 Wörter) © Fotolia 181168718 Artikel zum Thema Taxi­fahrerin von Fahr­gast ge­schlagen: Täter auf der Flucht

Nachdem sie online einen Zeitungsartikel über den Vorfall in Gersdorf an der Feistritz gelesen haben, wandten sich die vier jungen Männer im Alter zwischen 17 und 21 Jahren aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld an die Beamten der Polizeiinspektion Ilz. “Sie gaben sofort zu, dass sie mit der Taxilenkerin von der Diskothek in Weiz bis zu dem Freibad in Gersdorf an der Feistritz gefahren sind”, erklären die Polizisten. Von einem Angriff würden sie jedoch nichts wissen.

“Konnten uns nur den Fahrpreis nicht leisten”

Sie seien lediglich ausgestiegen, ohne den Fahrpreis zu bezahlen. Laut eigenen Angaben seien sie gleichzeitig aus dem Auto gesprungen und in verschiedene Richtungen davongelaufen. Sie wären weggerannt, weil sie den Fahrpreis nicht mehr hätten bezahlen können. Zu dem Angriff zeigten sie sich jedoch nicht geständig. Es gilt die Unschuldsvermutung.