Nach Prüfung durch Kommission Gerlitze trägt auch heuer wieder das Pistengüte­siegel Gerlitzen Alpe - Nachdem die achtköpfige Pistengütesiegelkommission des Landes das Schigebiet auf der Gerlitzen unter die Lupe genommen hat und die Verantwortlichen im Schigebiet notwendig gewordene Verbesserungen durchgeführt haben, kann das Land Kärnten dem Schigebiet auch heuer wieder das Pistengütesiegel verleihen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (181 Wörter) #GOODNews © Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik

„Pistengütesiegel zeigen dem Gast und den heimischen Wintersportlerinnen und Wintersportlern, dass unsere Schigebiete höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards erfüllen“, betont Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) im Vorfeld der kommenden Regierungssitzung, in der die Verleihung des Pistengütesiegels für die Gerlitzen beschlossen wird.

Gerlitze stellte sich achtköpfiger Expertenkommission

55 strenge Kriterien muss ein Schigebiet erfüllen, deren Einhaltung von einer achtköpfigen Expertenkommission vor Ort in den Schigebieten überprüft werden. Dazu gehören etwa Absicherungen entlang von Pisten vor Abhängen, auch im Nebel gut erkennbare Pistenbegrenzungen oder die klare Orientierung an Hand von Leitsystemen wie Hinweistafeln. „Sicherheit ist ein Grundbedürfnis und verstärkt den Wohlfühlfaktor unserer Gäste in den Schigebieten. Das Pistengütesiegel ist somit auch eine Maßnahme, damit unsere Schigebiete wettbewerbsfähig bleiben“, so Kaiser.

Seilbahn- und Liftbetreiber können beim Amt der Kärntner Landesregierung einen Antrag auf Verleihung des Pistengütesiegels stellen. Im Verlauf einer Wintersaison erfolgt eine Überprüfung durch die Kommission und bei Vorliegen der festgelegten Voraussetzungen kann das Schigebiet mit dem Kärntner Pistengütesiegel ausgezeichnet werden.