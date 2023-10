Einsatz Frau und Kinder bedroht: Cobra nahm Klagenfurter (31) fest Klagenfurt - Telefonisch bedrohte ein 31-jähriger Klagenfurter Freitagmittag seine 45-jährige Ex-Lebensgefährtin sowie ihre vier Kinder mehrmals mit dem Umbringen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (141 Wörter) SYMBOLFOTO © BMI, Gregor Wenda

Die 45-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit an der Glan erstattete daraufhin eine Anzeige bei der Polizei. Dabei gab sie auch an, dass er bereits im August 2022 versucht habe, ihren gemeinsamen unmündigen Sohn aus ihrer Wohnung zu entführen. Dies habe sie verhindern können.

Cobra rückte an

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt reagierte sofort und ordnete die Festnahme des Mannes sowie eine Hausdurchsuchung an. “Im Zuge dessen wurde eine Langwaffe gefunden und sichergestellt”, heißt es seitens der Polizei. Der Verdächtige konnte schließlich am heutigen Samstag, gegen 12.40 Uhr, an seinem Hauptwohnsitz in Klagenfurt von Beamten des EKO Cobra festgenommen werden.

In die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert

Gegen ihn wurde ein Annäherungs- und Betretungsverbot sowie ein Waffenverbot ausgesprochen. Anschließend wurde er in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Er wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.