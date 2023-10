Seriensieger: VSV Unihockey feiert 10:2-Sieg gegen Graz Villach - Und wieder geht die Mannschaft vom VSV Unihockey als Sieger vom Platz. Die dezimierte Mannschaft aus Graz war im heutigen Spiel in Villach chancenlos. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (84 Wörter) #GOODNews © VSV Unihockey

Der VSV-Unihockey siegte am Samstag, dem 17. Dezember 2022, souverän mit 10:2 gegen die Mannschaft aus Graz. Die Spieler Schmid (5), Forelli (2), Natmessnig (1) und Tschemernjak (1) trugen sich jeweils in die Torschützenliste ein.

Reicht es für eine Revanche?

Ein echter “Kracher” erwartet das Team im nächsten Spiel am 7. Jänner 2023 in der Ballspielhalle in Villach-St.Martin. Gegen den Meister aus Wien geht es für den VSV Unihockey um eine Verlängerung der Siegesserie und eine Revanche für die Niederlage in Wien zum Saisonstart.