Prognose Frostig, aber sonnig: Dieses Wetter erwartet uns am Sonntag Steiermark - Traumhaft sonniges, aber auch kaltes Winterwetter erwartet uns am Sonntag in der Steiermark. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (76 Wörter) © Elisa Auer

“Nur in manchen Tälern sowie im südöstlichen Alpenvorland halten sich bis in den Vormittag hinein ein paar Nebelfelder”, heißt es aus der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Ansonsten erwartet uns am Sonntag sonniges, aber auch kaltes Winterwetter in der Steiermark. Die Tiefstwerte liegen bei minus 14 bis minus 6 Grad, auch tagsüber bleibt es meist frostig.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.