In kommender Regierungssitzung: Land will Inklusion in Pflicht­schulen mit Millionen-Finanzierung absichern Kärnten - Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) wird bei der Regierungssitzung am Dienstag, dem 20. Dezember 2022, einen Antrag zur Finanzierung von kooperativen Kleinklassen im Pflichtschulbereich einbringen. Für das Jahr 2022 sollen 967.300 Euro genehmigt werden. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (153 Wörter)

„Unser Ziel ist, Kinder mit besonderem Assistenzbedarf in den Pflichtschulbereich einzubinden und ihren vor Ort die bestmögliche Unterstützung zukommen zu lassen“, betont Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und verweist darauf, dass die kooperativen Kleinklassen einen wesentlichen Beitrag zur Inklusion leisten.

Finanzierung von Fachkräften sichergestellt

„Durch qualifizierte Fachkräfte ist ein gemeinsamer Unterricht möglich, von dem nicht nur alle Schülerinnen und Schüler, sondern auch das pädagogische Personal an den Standorten profitiert“, sagt der Bildungsreferent und verweist darauf, dass durch den Antrag die Finanzierung der 29 Behindertenfachkräfte, welche an den Schulen tätig sind, sichergestellt sei.

Unterstützung für Kinder mit Assistenzbedarf

In Kärnten gibt es aktuell an zwanzig Standorten 29 kooperative Kleinklassen, in denen 169 Kinder betreut werden. Die zusätzlichen Behindertenfachkräfte unterstützen nicht nur das pädagogische Personal in der Unterrichtszeit, sondern sind auch während der Mittags- und Nachmittagsbetreuung an den Schulstandorten im Einsatz.