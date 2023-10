Unfall Auto krachte in Klein-LKW: Zwei Kinder verletzt Mariazell - Samstagvormittag geriet ein 35-jähriger Autofahrer in einer Linkskurve der B20 vermutlich aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen ins Schleudern und kollidierte in der Folge mit dem Klein-LKW. Er sowie zwei Mädchen wurden dabei verletzt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (137 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Der 35-jährige Lenker aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag war am Samstag, dem 17. Dezember 2022, mit seinem Auto auf der B 20 von Gußwerk kommend in Richtung Wegscheid unterwegs. Vermutlich aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen geriet er ins Schleudern und kollidierte in weiterer Folge mit einem Klein-LKW. Darin befanden sich neben dem 31-jährigen Lenker aus dem Bezirk Südoststeiermark auch noch dessen Lebensgefährtin sowie deren beiden Kinder im Alter von 8 und 10 Jahren.

Familie ins Krankenhaus eingeliefert

Der 31-Jährige und seine Familie wurden vom Roten Kreuz in das LKH Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur, gebracht. “Bei den beiden Mädchen wurden jeweils leichte Verletzungen festgestellt”, heißt es seitens der Polizei. Der 35-Jährige verspürte nach dem Unfall ebenfalls Schmerzen im Bereich seines Fußes und begab sich am Nachmittag nachträglich in ärztliche Behandlung.