Samstagnachmittag Auf Unfall folgte Festnahme: 22-Jähriger war trotz Aufenthalts­verbot in Kärnten unterwegs Gmünd in Kärnten - Ein Verkehrsunfall in Gmünd führte die Beamten auf die Spur eines 22-jährigen Georgiers, gegen den ein Aufenthaltsverbot für den Schengenraum besteht. Er wurde festgenommen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (130 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Der 22-Jährige war mit einem in Polen zugelassenen Auto auf einer Gemeindestraße in Gmünd unterwegs, als er ins Schleudern geriet und gegen eine Hangsicherungsmauer fuhr. Der Lenker blieb dabei unverletzt und verließ die Unfallstelle. Er konnte aber wenig später in Trebesing von einer Polizeistreife angehalten werden.

Es folgte eine Festnahme

Im Zuge dessen stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Aufenthaltsverbot für den Schengenraum besteht. “Nach Rücksprache mit dem Bundesamt für Fremden- und Asylwesen wurde ein Festnahmeauftrag erlassen”, heißt es seitens der Polizei. Der Mann wurde in das Polizeigefangenenhaus Klagenfurt eingeliefert. Er wird nach Abschluss der Erhebungen wegen mehrerer Übertretungen der Behörde angezeigt.

Nebenher konnte festgestellt werden, dass es auch für das Auto keine aufrechte Zulassung und keine Haftpflichtversicherung gibt.