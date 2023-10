Körperverletzung Streit eskalierte: Klagenfurter tritt Freundin und zerstört Gemälde Klagenfurt - Gestern Abend eskalierte ein Streit zwischen zwei Klagenfurtern. Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (63 Wörter) SYMBOLFOTO © Liza Summer/Pexels

Gestern Abend, gegen 20.30 Uhr, trat ein 31-jähriger Mann aus Klagenfurt nach einer verbalen Auseinandersetzung einer 32-jährigen Frau in ihrer Wohnung in Klagenfurt gegen den Oberschenkel. Weiters zerstörte er ein Gemälde. Die Frau nahm keine ärztliche Hilfe in Anspruch. Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.