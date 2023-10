An den Haaren gerissen und geschlagen

Streit endet im Krankenhaus: Mann schlug Freundin ins Gesicht

Klagenfurt - In einer Wohnung in Klagenfurt kam es heute Nacht, gegen 2.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 25-jährigen Frau und deren 22-jährigen Freund. Dabei versetzte der Mann seiner Freundin einen Schlag ins Gesicht, riss sie an den Haaren und warf sie zu Boden.