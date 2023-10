AHS-Unterstufe mit neuem Schülerhöchststand Zahlen sinken: Deshalb drücken immer weniger Kinder die Schulbank Steiermark/Österreich - Zu Beginn des Schuljahres 2021/22 gab es laut Statistik Austria etwa 3 300 bzw. 0,3 Prozent weniger Schüler in Österreichs Schulen als im Schuljahr davor. Während in Volksschulen die Schülerzahlen zu Beginn des Schuljahres 2021/22 mit +0,1 Prozent im Vergleich zum Schuljahr davor in etwa gleich blieben, gab es bei den Mittelschulen einen Rückgang von 0,6 Prozent. von Alina Gursch 3 Minuten Lesezeit (380 Wörter) © Fotolia

Die AHS-Unterstufe erreichte hingegen mit knapp 124 000 Schüler erneut einen Höchststand. In der Sekundarstufe II waren die Schülerzahlen zu Schuljahresbeginn bei den meisten Schultypen leicht rückläufig. Nach dem Ausbruch des Ukrainekrieges erhöhten sich die Besuchszahlen über alle Schultypen gerechnet bis Juni 2022 noch insgesamt um etwa 11 000.

Steigende Schülerzahlen in Volksschulen

Zu Beginn des Schuljahres 2021/22 besuchten insgesamt 347 952 Schüler Österreichs Volksschulen. Nach starken Rückgängen ab der Jahrtausendwende stiegen die Zahlen erst ab 2016 und 2017 wieder leicht an. Der Anstieg war zum Großteil auf die zunehmende Anzahl an Kindern mit nicht- österreichischer Staatsangehörigkeit nach den verstärkten Wanderungsbewegungen ab 2015 zurückzuführen. Nach Ausbruch des Ukrainekrieges erhöhte sich die Zahl der Volksschüler nochmals merklich. So wurden nach Zahlen des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung in der Primarstufe Anfang Juni 2022 zusätzlich etwa 4 700 aus der Ukraine vertriebene Kinder unterrichtet.

Schulbesuch 2021/22 im Vergleich zu 2020/21 und 2011/12 © STATISTIK AUSTRIA

Höchststand der AHS-Unterstufe

Die AHS-Unterstufe verzeichnete auch im Schuljahr 2021/22 wieder einen Zuwachs: Mit insgesamt 123 925 Schülern wurde neuerlich ein Höchststand erreicht. Im Zehnjahresvergleich bedeutet das ein Plus von 10,7 Prozent. An Mittelschulen hingegen waren die Besuchszahlen zu Beginn 2021/22 weiterhin rückläufig. Im Vergleich zu 2011/12, damals noch einschließlich der damaligen Hauptschulen, gingen die Schülerzahlen um 5,4 Prozent auf 205 831 zurück. Bedingt durch die Flüchtlingsbewegungen aufgrund des Ukrainekrieges erhöhten sich auch in der Sekundarstufe I die Besuchszahlen im Laufe des Schuljahres 2021/22 noch um etwa 4 900.

Leicht rückläufige Schülerzahlen in der Oberstufe

In der AHS-Oberstufe bedeuten die 92 661 Schüler im Zehnjahresvergleich ein Plus von 2,2 Prozent. Im Bereich der Berufsbildenden höheren Schulen (BHS) stiegen im gleichen Zeitraum die Besuchszahlen in Bildungsanstalten für Elementarpädagogik bzw. Sozialpädagogik stärker an. An technischen und gewerblichen höheren Schulen blieb die Zahl der Schüler mit 62 673 im Vergleich zu 2011/12 in etwa gleich (-0,1 Prozent). Kaufmännische und wirtschaftsberufliche höhere Schulen verzeichneten in den vergangenen zehn Jahren rückläufige Besuchszahlen.

Gelockerte Aufstiegsbedingungen

Bei beiden Schultypen waren die damals höheren Besuchszahlen auch eine Folge der gelockerten Aufstiegsbedingungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. So verblieben 2020/21 mehr Jugendliche im gewählten Schultyp, die in früheren Jahren aufgrund fehlender Aufstiegsberechtigung die schulische Ausbildung gewechselt oder vielleicht ganz abgebrochen hätten. Im Schuljahr 2021/22 war dieser Effekt hingegen nicht mehr zu erkennen.