16 Hofladen-Einbrüche geklärt: "Brauchte Geld für Drogen"

St. Veit - Nach umfangreichen Erhebungen konnten Polizeibeamte des Bezirkes St. Veit insgesamt 16 Einbruchsdiebstähle in Hofläden in Mölbling, Althofen, Kappel am Krappfeld, Gundersdorf, Hollern und St. Filippen klären.

