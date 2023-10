„Lebenskunst Altern“ Für mehr Miteinander der Generationen: Lichtsäule enthüllt Preitenegg - Durch Generationen-Projekt „Lebenskunst Altern“ wird auch die Gemeinde Preitenegg zum kreativen Begegnungsraum. Als sichtbares Zeichen dafür wurde nun im Beisein von Generationen-Landesrätin Sara Schaar eine Lichtsäule beim Gemeindeamt enthüllt. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (337 Wörter) © Büro LR.in Schaar

Alle neun Gemeinden des Bezirks Wolfsberg sind – neben 31 weiteren Kärntner Kommunen – mittlerweile bei „Lebenskunst Altern“ mit an Bord. Es handelt sich dabei um ein kreatives Projekt, das zum Ziel hat, das Miteinander der Generationen zu fördern. Initiiert wurde es vom Generationen-Referat des Landes Kärnten, die künstlerische Leitung hat Heimo „Der Mönch“ Luxbacher inne. „Gemeinsames Kreativ-Sein verbindet. Ich freue mich, dass auch die Gemeinde Preitenegg auf den Generationen-Dialog setzt und damit mehr und mehr zum kreativen Begegnungsraum wird“, so Generationen-Landesrätin Sara Schaar anlässlich der feierlichen Enthüllung einer Lichtsäule in der Nähe des Preitenegger Gemeindeamtes im Beisein von Künstler Heimo Luxbacher, Bürgermeister Thomas Seelaus u.v.w.

Gemeinsam kreativ sein

In Preitenegg wurden im Rahmen des Projektes bisher drei kreative Workshops (Malerei sowie Fotografie) mit Kindern der örtlichen Volksschule, des Kindergartens und der Kindertagesstätte sowie mit Seniorinnen und Senioren sowie Eltern durchgeführt. Im Zuge des Foto-Workshops entstanden Bilder aus der Gemeinde, welche nun die beleuchtete Säule zieren. An der Produktion der Lichtsäule waren auch Metalltechnik-Lehrlinge der Fachberufsschule Wolfsberg beteiligt. „Beim gemeinsamen Kreativ-Sein kommt es zu einem besonderen Austausch der Generationen. Es ist jedes Mal aufs Neue wunderschön, zu beobachten, wie dabei auch neue Freundschaften über Generationen hinweg entstehen“, schwärmt Luxbacher. Gemeinsam mit Landesrätin Schaar übergab er bei der Lichtsäulen-Enthüllung Urkunden an alle Projektbeteiligten sowie eine Ehrentafel an die Gemeinde für ihr generationenverbindendes Engagement.

Achtsames Miteinander

„Unsere Intention mit ,Lebenskunst Altern‘ ist es, regelmäßige Begegnungen der Generationen zu fördern. Denn solche führen automatisch zu einem achtsameren Miteinander, zu einem respektvolleren Umgang sowie zu einem besseren gegenseitigen Verständnis. Wir bemerken anhand der Rückmeldungen, dass wir damit auch der Vereinsamung der älteren Generation entgegenwirken und dass die Kinder von Erfahrungen und Wissen der Seniorinnen und Senioren ungemein profitieren“, so Schaar zum Projekthintergrund.

Informationen zum Projekt „Lebenskunst Altern“: Abteilung 13 (Gesellschaft und Integration) im Amt der Kärntner Landesregierung; 050 536 33083; [email protected]