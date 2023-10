Tipps Im Winter ist der Schimmel vor­programmiert: So kannst du ihn verhindern Graz - Im Winter kühlen durch die niedrigen Temperaturen die Außenflächen von Häusern stark ab. In Kombination mit zu hoher Feuchtigkeit im Wohnungsinneren kommt es dann vor allem bei wenig oder mangelhaft gedämmten Häusern häufig zur Schimmelbildung - das ist insbesondere bei Altbauten oft der Fall. von Alina Gursch 2 Minuten Lesezeit (300 Wörter) © Montage: Leserfoto / Pexels

Weitere Faktoren können undichte Stellen am Dach, im Mauerwerk oder an den Fenstern sein sowie falsches Heizen und Lüften. Schimmel in der Wohnung kann uns krank machen und breitet sich grundsätzlich immer weiter aus, wenn er nicht oder nicht richtig behandelt wird.

Fenster lange kippen oder Stoßlüften?

Häufiges Kippen kann Schimmel verursachen. Wieso? Die Luft wird beim Kippen nicht gänzlich ausgetauscht, bleibt also feucht, während die Bauteile rund um das Fenster auskühlen. Diese Kombination begünstigt die Entstehung von Schimmelpilzen. Kippen ist also vor allem im Winter nicht empfehlenswert. Um die Luftfeuchtigkeit im Winter aus der Wohnung entweichen zu lassen, eignet sich Stoß- und Querlüften. Das Fenster für den Luftaustausch und optimalerweise gleichzeitig ein gegenüberliegendes Fenster also komplett öffnen, sodass es zu einem Durchzug kommt.

Wie vermeide ich Schimmel in meiner Wohnung? Mehrmals am Tag Stoß- und Querlüften.

Die Fenster niemals gekippt halten.

Wenn es in der Wohnung zu einer höheren Luftfeuchtigkeit kommt, also z. B. nach dem Kochen, Wäsche aufhängen, Schlafen, Duschen, wenn Besuch da war, immer gleich durchlüften

Alle Zimmer leicht beheizen, damit die Wände nicht zu stark auskühlen können. Niemals feuchte, warme Luft in kalte Räume strömen lassen.

Die relative Luftfeuchtigkeit sollte im Winter nicht über 60 Prozent sein. Dieser Wert kann ganz einfach mit einem Hygrometer überwacht werden.

Schimmel richtig entfernen

Zur effektiven Bekämpfung von Schimmel können beispielsweise hochprozentiger Alkohol (ab 70 Prozent ), Wasserstoffperoxid oder handelsüblicher Spiritus verwendet werden. Da das gesamte Schimmelgeflecht über das sogenannte Myzel (den sichtbaren Teil des Schimmels) hinausgeht, ist es besonders wichtig, die Flüssigkeit nicht nur auf die betroffene Stelle direkt, sondern zudem in einem Radius von mindestens 30 Zentimeter nach außen aufzutragen, damit keine Schimmelsporen mehr vorhanden bleiben. Zur Schimmelentfernung gibt es in vielen Märkten auch Mittel auf Chlorbasis. Da diese aber stark umweltschädlich sind, ist von der Verwendung in Wohnräumen abzuraten. Beim Entfernen des Schimmels unbedingt eine Staubmaske der Schutzstufe P2, Handschuhe und eine Schutzbrille tragen.

Essig als Hausmittel gegen Schimmel

Finger weg! Essig kann den Schimmel sogar „füttern”, denn dieser enthält organische Substanzen, die dem Schimmel als Nährboden für ein weiteres Wachstum dienen. Das heißt, statt den Schimmel zu bekämpfen, wird die Ausbreitung dadurch oft sogar noch gefördert.