Wie schön: Kärntner Kinderbücher für Flüchtlinge werden auch in Deutschland eingesetzt Frankfurt/Kärnten - Der deutsche Lions Club Frankfurt-Rhein-Main verteilte kürzlich Kärntner Kinderbücher in ukrainischer Sprache an Frankfurter Schulen! Möglich gemacht hat das der renommierte Klagenfurter Drava/Wieser-Verlag mit einer Buchspende für Kriegsflüchtlinge. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (354 Wörter) #GOODNews Der Klagenfurter Medienprofi und Autor Prof. Harald Raffer mit dem „Kleinen Ronny“ – in deutscher und ukrainischer Sprache! © Privat

Die unterhaltsamen Werke „landeten“ bei Mädchen und Buben im Alter von sechs bis elf Jahren, in der Schulbibliothek und in einem großen Adventkalender für junge Heimatvertriebene. Bekanntlich haben diese Kinder belastende Erfahrungen gemacht und müssen mit ihren Familienangehörigen in dem fremden Land, in dem sie aufgenommen werden, Texte und Sprache erlernen.

“Kleiner Ronny – Botschafter der Erde“

„Home Sweet Home“ von der Ferlacher Stadtbibliotheksleiterin, Museumspädagogin und Illustratorin Anna Gentilini ist die bezaubernde Geschichte eines Eichhörnchens auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Gentilini erhielt für dieses Werk 2021 den Kärntner Kinderbuchpreis. Das zweite vom Drava-Verlag mit finanzieller Hilfe von Landesrätin Schaar in die ukrainische Sprache übersetzte Buch ist der „Kleine Ronny – Botschafter der Erde“ von Harald Raffer, der dafür 2020 mit dem Kärntner Jugendbuchpreis ausgezeichnet worden ist. Somit decken beide übersetzten Bücher eine Zielgruppe zwischen drei und 14 Jahren ab. Die Autorin sowie der Autor verzichten bei diesem Hilfs-Projekt auf ein Honorar, ebenso die Salzburger Ronny-Illustratorin Karolina Golightly. Beim „kleinen Ronny“ versucht ein abenteuerlustiger und erfindungsreicher zwölfjähriger Bub bei nächtlichen Reisen ins Weltall bizarren Außerirdischen die Menschheit zu erklären. Es ist ein flammender Appell gegen Krieg, Hass und Egoismus und für Frieden, Freiheit und Klimaschutz. Vom Kinderbuch „Der kleine Ronny“ sind Fortsetzungen geplant.

Kriegskinder können abtauchen

Drava-Verlagsleiterin Erika Hornbogner, die die Kinderbücher bei großen Buchmessen wie in Wien oder Frankfurt präsentiert, dazu „Es ist einfach wichtig, dass Kinder in einem fremden Land ihre Sprache lesen und sprechen dürfen“. Autorin Anna Gentilini: „Bücher bieten Abenteuer und spenden Trost in schwierigen Momenten. Sprache verbindet und bietet Geborgenheit.“ Der Klagenfurter Autor Harald Raffer, der mit der „Blechviper“ auch ein Werk für Erwachsene geschrieben hat: „Ich freue mich, dass mein Jugendbuch ukrainische Kinder, die einer Kriegshölle entkommen konnten, in eine fantastische Fantasiewelt eintauchen lässt und sie dabei den tristen Alltag vergessen können. Es ist doch wunderbar, wenn der kleine Ronny diese Kids in Österreich oder Deutschland auf seine ungewöhnlichen Reisen ins ferne All und zu leuchtenden Sternen oder fremdartigen Planeten mitnehmen kann….“