2022 1,8 Millionen Euro für Gleis­sanierung in Wetzelsdorf Graz - Im nächsten Jahr wird die Wendeschleife der Linie 7 in Wetzelsdorf saniert. Außerdem sollen neue Unterwerke bei der Endstation sowie in der Eckertstraße / Straßganger Straße errichtet werden. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (81 Wörter)

Im kommenden Jahr wird die Wendeschleife der Linie 7 in Wetzelsdorf saniert. Zwischen April und September 2023 werden dabei die Gleise in der Burenstraße angepasst, zwei neue Gleisbögen in der Wendeschleife installiert und die Haltestellen neu situiert. Außerdem werden neue Unterwerke bei der Endstation sowie in der Eckertstraße / Straßganger Straße errichtet. Die Kosten für die Umbauarbeiten belaufen sich auf 1,8 Millionen Euro und wurden im Gemeinderat mit den Stimmen von SPÖ, KPÖ, Grünen und NEOS angenommen.