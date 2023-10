Diebstahl Auf frischer Tat ertappt: Ladendieb wurde festgenommen Kindberg, Bruck-Mürzzuschlag - Am gestrigen Samstagvormittag konnte ein 35-jähriger Ladendieb auf frischer Tat von einem Ladenpersonal einer Supermarktkette in Kindberg bei einem Diebstahl erwischt werden. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (98 Wörter) © Fotolia 83717786

Am Samstag, dem 17. Dezember 2022, gegen 10 Uhr konnte ein polnischer Staatsbürger auf frischer Tat von einem Ladenpersonal einer Supermarktkette in Kindberg bei einem Diebstahl erwischt werden. Nachdem die Mitarbeiter die Polizei angerufen hatten, erfolgte rasch die vorläufige Festnahme des 35-Jährigen im Nahbereich der Filiale.

Auf frischer Tat ertappt

Bei einer Durchsuchung konnte nicht nur die, in diesem Laden erbeutete Ware, gefunden und wieder den rechtmäßigen Besitzern ausgefolgt werden, sondern auch ein weiterer Diebstahl in einer Trachtenfiliale am Vortag, 16. Dezember, geklärt werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wird der Beschuldigte auf freiem Fuß angezeigt.