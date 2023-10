Gratulation Wasch­echter Klagenfurter: Alfred Schlagg wird 102! Klagenfurt - Alfred Schlagg, geboren vor 102 Jahren am Kalvarienberg im heutigen Stadtteil St. Martin, ist ein waschechter Klagenfurter. Noch heute lebt er in dem Haus, in dem er einst das Licht der Welt erblickte. Bürgermeister Christian Scheider besuchte Alfred Schlagg an seinem Ehrentag persönlich. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (183 Wörter) © StadtKommunikation/Hude

Eine treue Seele ist Alfred Schlagg im wahrsten Sinne des Wortes. Er lebt tatsächlich noch heute mit 102 Jahren in dem Haus, das sein Vater von seinem Großvater geerbt hat und schläft sogar im gleichen Schlafzimmer, in dem er geboren wurde. Treu geblieben ist er auch seiner Arbeitsstätte: Nach dem Krieg begann er in einem Baustoffhandel in der Herrengasse zu arbeiten, dort blieb er bis zu seiner Pension und war zuletzt als Geschäftsführer im Einsatz. Der passionierte Skifahrer war noch mit über 90 Jahren auf den Pisten unterwegs.

Immer noch topfit!

In der Pension kümmerte er sich außerdem um sein Haus, hielt alles in Schuss und war mit über 90 Jahren noch mit dem Auto und seinem Fahrrad unterwegs. Über den erneuten Besuch von Bürgermeister Christian Scheider anlässlich seines 102. Wiegenfestes freute sich Alfred Schlagg, der sich noch bester Gesundheit erfreut, sehr. „Herr Schlagg ist wirklich einmalig, ich freue mich, ihn auch heuer wieder an seinem Geburtstag besuchen zu können und wünsche ihm alles erdenklich Gute und weiterhin viel Gesundheit und Lebensfreude“, so das Stadtoberhaupt.