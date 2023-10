In der Kategorie „Zivilgesellschaft“ Together Verein erhält Integrations­preis des Landes Kärnten 2022 Kärnten - Der Together Verein erhält den Integrationspreis des Landes Kärnten 2022 in der Kategorie „Zivilgesellschaft. Der Verein erzielt damit ein weiteres Mal Anerkennung für seine individuelle Rolle in der Gesellschaft – für ein Miteinander von Kulturen und der Achtsamkeit für Natur und Ressourcen. von Alina Gursch 2 Minuten Lesezeit (283 Wörter) © Abdelrahman Mohamed von der Together City Klagenfurt

Landesrätin Sarah Schaar (SPÖ) lobte in ihrer Rede zur Preisverleihung: „Integration soll ein gedeihliches und friedliches Miteinander möglich machen. Die ausgezeichneten Initiativen beweisen, dass dies in Kärnten funktioniert – vor allem dank der vorbildlichen Integrationsarbeit vor Ort, in den Gemeinden, in Vereinen, in Unternehmen, in der Zivilgesellschaft.”

Verschiedenste Gesellschaftsschichten

Das österreichweit einzigartige Projekt des Together Vereins bietet jedem Menschen an, sich zu engagieren: Sei es als Teil des Freiwilligenteams in den Together Points, als Abholer von geretteten Lebensmitteln, als Spender von Gütern oder als förderndes Mitglied. All diese Menschen kommen aus verschiedensten Gesellschaftsschichten und haben die unterschiedlichsten Gründe für ihre Teilnahme. Manchmal sind es Ukrainer, die gerade in Österreich eine friedliche Bleibe gefunden haben und sich nun im kürzlich eröffneten WorkTogether Feldkirchen einbringen. Oder auch junge Asylwerber aus Syrien, die bei der Mithilfe in einem Point die deutsche Sprache und den Umgang mit der neuen Kultur erlernen.

© Abdelrahman Mohamed von der Together City Klagenfurt

Jeder Mensch findet seinen Platz im Together Verein

Menschen finden in den Together Points Ansprache und günstige Güter des täglichen Bedarfs. Der Preis wurde von Marina Schader vom Organisationsteam gemeinsam mit Khadira Chah vom Together Point Klagenfurt entgegengenommen. Der Together Verein betreibt derzeit elf Together Points in Kärnten und Graz sowie einen Second-Hand Buchladen in Klagenfurt. Mittels Verträgen mit allen großen Supermärkten wird gespendete Ware allen Menschen zur Verfügung gestellt. Für eine Abholung braucht es keinen Nachweis. Wenn Dinge wie Kleidung oder Hausrat nicht mehr benötigt werden und noch gut sind, findet man im Together Point dankbare Abnehmer. Das Prinzip des „Wertschätzung-Gebens“ für den Erwerb von Lebensmitteln oder Dingen sichert dem Verein die Erhaltung der Infrastruktur.