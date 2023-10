Drama am Nassfeld: Fünf­jähriges Mädchen stürzte acht Meter aus Sessel­bahn Nassfeld - Ein fünfjähriges Mädchen rutschte am Sonntag, dem 18. Dezember 2022, aus einer 6er-Sesselbahn. Obwohl der Großvater noch versuchte, sie festzuhalten, stürzte sie rund acht Meter ab. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (100 Wörter) SYMBOLFOTO © Simone Hattenberger

Die slowenische Familie saß nebeneinander in der Madritschenbahn am Nassfeld und war in Richtung Bergstation unterwegs. Dabei deuteten sie ein Hinweiszeichen falsch und öffneten den Sicherungsbügel zu früh. So passierte es: Ein fünfjähriges Mädchen rutschte vom Sessel.

Großvater konnte sie nicht mehr halten

Zwar reagierte der daneben sitzende Großvater sofort und versuchte das Mädchen festzuhalten, sie stürzte jedoch dennoch aus einer Höhe von rund acht Metern auf die darunter liegende Skipiste. Dabei erlitt sie Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber ARA-3 in das BKH Lienz gebracht.