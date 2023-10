Heimspiel Rotjacken erkämpfen sich Sieg gegen Südtirol Klagenfurt - Spannung bis zur letzten Minute: In ihrem vierten Heimspiel in Folge sicherten sich die Rotjacken am Sonntag einen 4:3 Sieg gegen die Pustertaler Wölfe. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (215 Wörter) #GOODNews EC KAC gegen HC Pustertal

Der EC-KAC traf am Sonntagnachmittag, dem 18. Dezember 2022, auf die Pustertaler Wölfe. Pünktlich um 13 Uhr fiel der Anpfiff, keine fünf Minuten später das erste Tor. Dieses brachte Ernüchterung in den Reihen der Rotjacken, denn Olivier Archambault vom HC Pustertal pfefferte den Puck in die Maschen der Roten. Doch der Schock hielt nur kurz an und in der siebten Minute fiel der Konter vom KAC: Thomas Hundertpfund bugsiert die Scheibe ins Netz der Südtiroler.

KAC ging in Führung

Kurz vor dem Drittelende legten die Pustertaler jedoch noch einmal nach und bretterten den Puck ein weiteres Mal in das Tor der Klagenfurter. Damit stand es 2:1 für die Wölfe nach dem ersten Spielabschnitt. Der KAC ließ aber nicht locker und in der 28. Minute erzielte Stürmer Rihards Bukarts erneut einen Treffer für die Rot-Weißen, fünf Minuten später gingen sie schließlich dank Matt Fraser in Führung.

Südtiroler können ausgleichen

Doch die Südtiroler kämpften sich durch und kurz vor dem Ende des letzten Drittels gelang ihnen ein weiteres Mal der Ausgleich. Damit stieg die Spannung ins Unermessliche, aber auch in der Overtime gelingt den beiden Mannschaften kein Treffer. Beim Penaltyschießen treffen letztlich die Rotjacken ins Tor. Sieg für den KAC!