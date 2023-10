Mit Benefizkonzert Musik­akademie sammelte Spenden für Gegend­taler Gemeinden Ossiach - "Musik verbindet, versteht und heilt" - unter diesem Motto veranstaltete die Carinthische Musikakademie GmbH (CMA) gemeinsam mit der Gemeinde Ossiach und dem Sinfonieorchester Lienz im August 2022 ein Benefiz-Sommernachtskonzert im Alban Berg Konzertsaal. Der Erlös kam nun den Gemeinden Treffen und Arriach zugute. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (88 Wörter) © CMA Stift Ossiach

Die Spenden in Höhe von 3.000 Euro wurden nun an die Gemeinden Treffen und Arriach übergeben. “Wir bedanken uns recht herzlich bei der Gemeinde Ossiach, dem Sinfonieorchester Lienz, der Sparkasse Feldkirchen, die den Betrag nochmal aufgestockt hat, der Peakmedia Lanner Medien für das Monitorsponsoring und allen, die so fleißig gespendet haben”, heißt es seitens der Musikakademie. Die CMA will den Gedanken „Musik verbindet, versteht und heilt“ weitertragen und auch im nächsten Jahr fleißig Spenden sammeln, um die Gemeinden des Gegendtales zu unterstützen.