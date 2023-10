Wunderschöne Tradition Weihnachten kann kommen: Das Christ­kind hat in Villach angelegt Villach - Am heutigen letzten Adventsonntag, dem 18. Dezember 2022, ging in Villach der Bauernadvent über die Bühne. Unzählige Besucher warteten gespannt auf die Ankunft des Christkindes. Um 17.30 Uhr war es dann so weit. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (189 Wörter) #GOODNews © 5min.at

Am heutigen Sonntag, den 18. Dezember, wurde in Villach der traditionelle Bauernadvent gefeiert. Am frühen Abend schwammen rund 30 Taucher der österreichischen Wasserrettung, der Feuerwehr Villach und des österreichischen Bundesheeres in Formation des Sterns von Bethlehem ein. Anschließend fand die Ankunft des Christkinds statt, welches von unzähligen Villachern nach der zweijährigen Coronapause bereits mit Spannung erwartet wurde. Ein besonderes Highlight wurde heuer neu in die Inszenierung eingebaut, ein beleuchteter Engel schwebte über der Drau und wachte über der Ankunft des Christkinds.

Christkind ist in Villach angekommen

Samt ihrer Engelsschaar traf die 10-jährige Helena Hayden schließlich am Drauufer ein, wo sie von Josef und Maria und den Heiligen Drei Königen mit einem Lammfell-Mantel empfangen wurde. Danach folgte die Übergabe des Friedenslichts, welches in den bewachten Feuerschalen entzündet wurde. Der festliche Umzug zog von den Drauterrassen durch die Stadt auf den Hans-Gasser-Platz statt. Mit dabei waren auch rund 400 Volksschüler und Pfadfinder.

Traditionelle Kindlbescherung

Am Hans-Gasser-Platz folgt die Friedensbotschaft des Christkinds, die Ansprachen des Nachtwächters und des Kindlvaters. Im Anschluss findet die traditionelle Kindlbescherung der Bauerngman Villach im Congress Center Villach statt.