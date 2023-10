Am 8. Jänner 2023

In St. Veit wird das neue Jahr mit einem Konzert ein­geläutet

St. Veit an der Glan - Am Sonntag, dem 8. Jänner 2023, gibt die Konzertvereinigung Kärnten unter der Leitung von Günter Wallner und mit Starmoderator Christoph Wagner-Trenkwitz in der Blumenhalle St. Veit an der Glan ein fulminantes Neujahrskonzert.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (123 Wörter)