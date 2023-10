Eröffnung noch im März Gasthaus "Fischerwirt" wird neues Leben eingehaucht Klagenfurt - Tolle Neuigkeiten: Noch im März 2023 wird das Gasthaus "Fischerwirt" am Kreuzberglteich wiedereröffnen. Der 26-jährige Klagenfurter Philipp Gaggl wird den Betrieb übernehmen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (154 Wörter) #GOODNews © Screenshot Google Maps

Seit Ende Oktober ist das allseits bekannte Gasthaus “Fischerwirt” in der Klagenfurter Ziggulnstraße geschlossen, nun will Philipp Gaggl dem Lokal neues Leben einhauchen. Mit der Unterstützung einer italienischen Familie und seinem Vater will er das Restaurant führen und dort “ein edles, jedoch gemütliches Ambiente schaffen”, erklärt der 26-Jährige im Gespräch mit 5 Minuten.

Die Adresse für Pasta- und Pizzaliebhaber

“Das Lokal soll ein Anlaufpunkt für all jene sein, welche die gute mediterrane Küche zu schätzen wissen”, betont Gaggl. Auf der Karte werden unter anderem Pastagerichte und verschiedene Pizzen zu finden sein. Aktuell laufen die Umbauarbeiten. “Wir hoffen, dass wir im März aufsperren können.”

Eislaufplatz bleibt

Auch der beliebte Eislaufplatz soll erhalten bleiben. “Ich war dort schon als Kind selbst eislaufen und es ist für mich ein Anliegen, das Eis so gut wie möglich zu pflegen”, verspricht der Klagenfurter abschließend.