Sonntagabend Großeinsatz: Brand in Moosburger Wohnhaus Moosburg - Am Sonntagabend, dem 18. Dezember 2022, rückten elf Freiwilligen Feuerwehren zu einem Großeinsatz im Gemeindegebiet von Moosburg aus. Aus bisher unbekannter Ursache ist dort ein Brand in einem Wohnhaus ausgebrochen.

Am Sonntagabend heulten die Sirenen in den Bezirken Klagenfurt-Land und Feldkirchen. Mehrere Freiwillige Feuerwehren rückten zum Brandeinsatz ins Gemeindegebiet von Moosburg aus. In der Ortschaft Witsch steht ein Wohnhaus in Flammen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, der Einsatz läuft.

Update 19.12., 6.00 Uhr

Insgesamt befanden sich zu Ausbruch des Brandes fünf Personen im Gebäude. Alle konnten rechtzeitig entkommen und blieben unverletzt. Die neun Feuerwehren und knapp 180 Florianis, die gestern Abend gerufen wurden, konnten das Feuer schlussendlich unter Kontrolle bringen und löschen, bevor es auf andere Häuser übergriff. Nun werden weitere Ermittlungen vom Kärntner Landeskriminalamt geführt.