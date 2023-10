Zeugen gesucht Krampus-Darsteller bei Perchten­lauf verletzt: "Jemand riss an meinen Hörnern" Baldramsdorf - Beim Perchtenlauf in Baldramsdorf am 9. Dezember 2022 wurde ein Mitglied der Spittaler Grabsteinteufel verletzt. Nun ist die Gruppe auf der Suche nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (261 Wörter) Leserstory © Grabsteinteufel Spittal/Drau

In Baldramsdorf fand am Freitag, dem 9. Dezember 2022, ein Perchtenlauf statt. Unter den Gruselgestalten war auch Samuel F., der im Zuge der Show nichtsahnend auf zwei kleine Kinder zuging. “Ich wollte ihnen die Hand geben”, erklärt der 19-Jährige im Gespräch mit 5 Minuten. Da wurde er plötzlich von einem Mann an den Hörnern gezogen. Die Folge: Eine verstauchte Wirbelsäule und ein verstauchter Nacken. Noch heute leidet der Kärntner an den Folgen.

Zeugen gesucht

“Ich kann momentan keine drei Kilo heben und tue mir immer noch schwer mit dem links und rechts schauen”, erzählt er uns. Immer wieder habe er in den Medien von Berichten gelesen, in denen Krampusse im Rahmen eines Laufes verletzt worden sind. “Uns als Gruppe ist es bis dahin aber noch nie passiert.” Der junge Mann ist nun auf der Suche nach Zeugen, die den Vorfall in besagter Nacht beobachtet haben. “Jeder Hinweis kann hilfreich sein!”

Appell an die Besucher der Perchtenläufe

Für Samuel selbst, ist es unverständlich, warum man gegenüber der Brauchtumsfiguren gewalttätig werden müsse. “Ich laufe seit meinem 10. Lebensjahr und mir gefällt es, das Brauchtum auszuführen und das Lächeln der Kinder, wenn du ihnen die Hand gibst”, erklärt er. Auch habe er Freude an den coolen Shows, an denen er mitwirken darf. Er appelliert jedoch an die Besucher der Veranstaltungen Vorsicht walten zu lassen: “Die Masken sind perfekt auf den Kopf gepolstert und wenn man daran reißt oder zieht, kann es sehr schnell passieren, dass man das Genick verletzt.”