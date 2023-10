Wetterausblick Zum Wochen­start steigen die Chancen auf Sonnen­schein Kärnten - Zäher Hochnebel verdeckte am Wochenende meist die Sonne. Am Montag, dem 19. Dezember 2022, steigen die Chancen auf Sonnenschein endlich wieder! Sogar im Klagenfurter Becken soll sie sich blicken lassen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (100 Wörter) © Simone Hattenberger

Abseits der Hochnebelgebiete gibt es am Montag recht sonniges Wetter. “Ein paar dichtere Wolken ziehen im Laufe des Vormittages ab”, heißt es aus der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Am Nachmittag steigen dann die Chancen auf Sonnenschein auch im Klagenfurter Becken etwas an, zumindest stellenweise soll sie sich auch dort blicken lassen. Es bleibt allerdings weiterhin frostig. Die Höchstwerte liegen meist zwischen minus 2 und plus 2 Grad.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.