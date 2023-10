Tausende Euro Schaden

Drei Paketzusteller sollen mindestens zehn Online-Shops betrogen haben

Bezirk Spittal an der Drau - Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Polizei in Steinfeld drei Paketzusteller ausforschen, die seit September 2021 zahlreiche Packerl an andere Adressen bestellt haben, diese dann auf ihrer Route abgescannt und anschließend mit nach Hause genommen haben sollen.

