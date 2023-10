Man überwintert als Tabellenführer Nächster Sieg: Villacher Futsaler weiter nicht zu stoppen Villach - Zum Abschluss des Kalenderjahres konnte der Landespolizeisportverein Kärnten (LPSV Kärnten) noch einmal gehörig aufzeigen. Dank eines 10:5 gegen Sturm Graz überwintert man als Tabellenerster. Im neuen Jahr kommt es dann zum Spitzenspiel und potentiellen Titelduell mit Inter Klessheim. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (232 Wörter) © LPSV Kärnten

Die Villacher waren als Tabellenführer in das Spiel gegen Sturm Graz angereist. Bei den Grazern war klar, dass sie von Beginn an volles Tempo spielen würden – und so lagen sie nach zehn Minuten auch nicht unverdient mit 2:0 voran. Die Villacher brauchten wieder einige Zeit, bis sie ins Spiel fanden. Zur Pause stand es dann aber bereits 3:3. Die Pausenansprache von Spielertrainer Samir Nuhanovic brachte nach Wiederanpfiff jedoch den gewünschten Effekt.

In zweiter Halbzeit nie gefährdet

Das Spiel des Tabellenführers wirkte um einiges flüssiger und so konnten sich die Villacher einen Zwei-Tore-Vorsprung herausspielen, den der LPSV Kärnten auch nicht mehr aus der Hand gab. Nach fünf Toren am vergangenen Wochenende stellte Senad Huseinbasic seine Abschlussqualitäten mit erneut vier Treffern unter Beweis. Im Feldfußball wo er Verteidiger und Stammspieler bei Maria Saal in der Kärntner Liga ist, hat er diese Saison übrigens noch nicht getroffen. Nachdem es bereits nach 32 Minuten 7:4 für die Kärntner stand, konnten die Grazer dem Spiel der Villacher nichts mehr entgegensetzen.

Titelduell im neuen Jahr

Der LPSV Kärnten gewann schließlich völlig verdient mit 10:5 und überwintert damit als Tabellenführer ohne Punkteverlust in der zweiten Futsal Bundesliga. Im neuen Jahr kommt es am 8. Jänner dann zum Titelduell gegen die Verfolger aus Salzburg. Inter Klessheim hat ebenfalls noch keinen Punkt abgegeben, liegt aber derzeit auf Platz 2.