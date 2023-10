Auch Land hat mitgezahlt

Kindergarten wurde umgebaut: Kinder von St. Primus können wieder toben

St. Primus / Gemeinde St. Kanzian - Am vergangenen Freitag wurde in St. Primus - ein Ortsteil von St. Kanzian am Klopeinersee - der Kindergarten und dessen Zubau wieder (neu-)eröffnet. Auch das Land hat für die Umbaukosten Geld beigesteuert.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (178 Wörter)