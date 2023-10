Auch dieses Jahr Kein Feuerwerk in Villach zu Silvester: Was sagt ihr dazu? Villach - Bereits die vergangenen beiden Silvester hat es kein Feuerwerk in Villach gegeben, das soll nun auch 2022 so weitergehen, wie die Stadt gegenüber 5 Minuten bestätigt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (159 Wörter) Debatte SYMBOLFOTO © Pexels

Nachdem es in den vergangenen beiden Jahren kein Feuerwerk zu Silvester in Villach gegeben hat, wird dieses auch in diesem Jahr wieder ausfallen, wie das Stadtmarketing und die Stadt Villach gegenüber 5 Minuten bestätigen. “Ja, dieses Jahr wird es auch wieder kein Feuerwerk geben”, heißt es vonseiten der Stadt Villach. In Klagenfurt wird es dagegen, wie wir bereits berichtet haben, wieder in der Zeit zwischen 23.30 und 0.30 Uhr möglich sein, das neue Jahr mit Feuerwerk einzuleiten.

Auch für Privatpersonen untersagt

Die Stadt Villach begründet den Verzicht von Feuerwerken damit, dass sie nicht mehr zeitgemäß seien. Zudem seien sie “schlecht für die Umwelt, hinterlassen eine hohe Feinstaubbelastung und erschrecken die Tiere”. Mit LED-Lichtern würde es außerdem eine leise und umweltfreundliche Alternative geben. “Das Abschießen von Raketen und Böllern ist übrigens auch für Privatpersonen im gesamten Stadtgebiet in der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Jänner untersagt”, so die Stadt Villach.