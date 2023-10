In der Nacht von gestern auf heute Café bestohlen: Diebe brechen ein und nehmen Kellner­brieftasche mit Wasserhofen - In Wasserhofen im Bezirk Völkermarkt sind heute Nacht unbekannte Täter in ein Café eingebrochen und haben dort eine Kellnerbrieftasche mit mehreren hundert Euro Bargeld gestohlen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (69 Wörter) SYMBOLFOTO © Igor Mojzes/ fotolia.com - Symbolfoto

Bisher gänzlich unbekannte Täter sind in der Nacht von gestern auf heute in ein Café in Wasserhofen eingebrochen und haben dort eine Kellnerbrieftasche gestohlen, in welcher mehrere hundert Euro Bargeld waren. Um in das Lokal zu kommen, haben sie die Eingangstür aufgebrochen, berichtet die Polizei. Nun sucht die Polizeiinspektion Völkermarkt nach den Tätern und bittet um Hinweise seitens der Bevölkerung unter der Telefonnummer 059133 2140.