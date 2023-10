Florianis im Einsatz "Rasch ge­löscht": Balkon in Graz fing Feuer Graz - Am Wochenende kam es zu einem Balkonbrand in St. Leonhard. Die Grazer Berufsfeuerwehr konnte die Flammen rasch bekämpfen. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (54 Wörter) © BF Graz

Am Wochenende stand die Grazer Berufsfeuerwehr im Einsatz. Der Balkon eines Wohngebäudes in St. Leonhard hatte Feuer gefangen. “Der Brand konnte rasch mit einem C-Rohr gelöscht werden”, berichtet die Berufsfeuerwehr Graz heute in einem Posting auf Facebook.