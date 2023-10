Ziehung am Sonntag

Glücks­fee: Steirer dürfen sich über ins­gesamt 227.000 Euro freuen

Steiermark - Die Glücksfee war wieder in der Steiermark unterwegs: Ein glücklicher Spielteilnehmer ergatterte bei der Ziehung am Sonntag 37.000 Euro beim Fünfer mit Zusatzzahl. Auch ein Joker-Gewinn von 190.000 Euro ging in die Steiermark.

von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (121 Wörter) #GOODNews