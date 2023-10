Eröffnung im Februar Tattoos & Piercings: "Hall of Mirrors" siedelt in die Schmied­gasse Graz - Im Februar findet das "Big Re-opening" statt. Das Grazer Tattoostudio "Hall of Mirrors" siedelte nämlich von der Hofgasse in die Schmiedgasse. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (85 Wörter) © Elisa Auer

Das Grazer Tattoostudio “Hall of Mirrors” zieht um: Für das Tattoostudio, geführt von Artist Lina Maro, ist von der Hofgasse in die Schmiedgasse gesiedelt. “Im Februar werden wir unsere Tattoo- und Piercingboutique eröffnen”, verrät “Hall of Mirrors” auf Anfrage von 5 Minuten. Von der neuen Ausstattung und wie das Studio in der Schmiedgasse aussehen wird, kann man von außen leider noch nicht viel erkennen. Mit den Worten “Big Re-opening” auf einem Plakat wird auf jeden Fall schon für Neugier gesorgt.